Mulher é baleada durante evento em condomínio na Vila Laura; polícia investiga Foo: Reprodução / Google Street ViewUma mulher de 39 anos foi baleada na noite de... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 18h00 ) twitter

Taktá

Foo: Reprodução / Google Street ViewUma mulher de 39 anos foi baleada na noite de sábado (26) durante uma feira de vendas realizada no condomínio Villa Privilege, na Rua Raul Leite, bairro da Vila Laura, em Salvador. A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e retirada do local em uma cadeira de rodas.

Para mais detalhes sobre este incidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

