Mulher é morta a tiros no norte da Bahia Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma mulher identificada como Dileuza de Vasconcelos Campinho, de 40 anos, foi assassinada... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 18/05/2025 - 10h04 )

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma mulher identificada como Dileuza de Vasconcelos Campinho, de 40 anos, foi assassinada a tiros na tarde de sexta-feira (16), no município de Remanso, no norte da Bahia. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Dileuza retornava da academia acompanhada de outra mulher quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos efetuou os disparos. A vítima morreu no local.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

