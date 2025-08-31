Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em bairro de Salvador

Foto: Divulgação/ 9ª CIPMUma mulher foi presa no bairro de Marechal Rondon, na Rua Lígia...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/ 9ª CIPMUma mulher foi presa no bairro de Marechal Rondon, na Rua Lígia Maria, na noite deste sábado (30), por suspeita de tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos mais de mil porções de diferentes tipos de drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa ocorrência.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.