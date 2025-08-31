Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em bairro de Salvador Foto: Divulgação/ 9ª CIPMUma mulher foi presa no bairro de Marechal Rondon, na Rua Lígia... Taktá|Do R7 31/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ 9ª CIPMUma mulher foi presa no bairro de Marechal Rondon, na Rua Lígia Maria, na noite deste sábado (30), por suspeita de tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos mais de mil porções de diferentes tipos de drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa ocorrência.

Leia Mais em Taktá:

Jovem é apreendido após roubo de moto e acidente em Salvador

Líder Criminoso é preso no Terminal Marítimo de Salvador

Governo paga mais de R$100 a escritório italiano para extraditar Zambelli