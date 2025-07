Mulher morre em acidente na Estrada do Derba, em Salvador Uma mulher morreu em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (10) na BA-528, conhecida... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h38 ) twitter

Taktá

Uma mulher morreu em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (10) na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, em Salvador. A colisão ocorreu nas imediações do viaduto de Águas Claras, em um trecho com obras e pista estreita. A vítima, ainda não identificada oficialmente, era passageira de um mototáxi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

