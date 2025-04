Musk se afastará do governo dos EUA após lucro da Tesla despencar 71% Foto: Divulgação/Casa Brancaelon musk e trumpApós a montadora Tesla registrar uma queda de 71% no... Taktá|Do R7 23/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h07 ) twitter

elon musk e trump

Foto: Divulgação/Casa Brancaelon musk e trumpApós a montadora Tesla registrar uma queda de 71% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2025, Elon Musk anuncia que vai dedicar menos tempo ao cargo que ocupa no governo dos Estados Unidos. A decisão vem em meio à crescente insatisfação dos investidores, que atribuem parte do desempenho negativo da montadora à atuação política do bilionário.

