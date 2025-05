NBB define mais três classificados às quartas de final; Flamengo enfrentará Corinthians Foto: Beto Miller / CorinthiansO Novo Basquete Brasil (NBB) conheceu neste sábado (3) mais três... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 04h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 06h04 ) twitter

Foto: Beto Miller / CorinthiansO Novo Basquete Brasil (NBB) conheceu neste sábado (3) mais três times classificados para as quartas de final da temporada 2024/2025. Após Minas e Franca garantirem vaga na quinta-feira (1º), agora foi a vez de Corinthians, Flamengo e Vasco confirmarem presença na próxima fase do principal torneio do basquete masculino brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

