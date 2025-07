“Neguinho do Queijo” se desculpa após vender queijo coalho dentro de vagão do metrô de Salvador Foto: ReproduçãoO ambulante conhecido como “Neguinho do Queijo” se pronunciou nas redes sociais, na noite... Taktá|Do R7 13/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoO ambulante conhecido como “Neguinho do Queijo” se pronunciou nas redes sociais, na noite de sexta-feira (11), após a repercussão de um vídeo em que aparece preparando e vendendo queijo coalho dentro de um vagão do metrô de Salvador. Nas imagens, gravadas por um passageiro após a partida entre Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova, o vendedor aparece com uma grelha acesa no interior do vagão, servindo o alimento a usuários do transporte. A gravação rapidamente viralizou, levantando debates sobre segurança e a presença de ambulantes em ambientes fechados de transporte coletivo.

