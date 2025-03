Novo comandante-geral da PMBA assume oficialmente o cargo Foto: DCS - PMBANa tarde desta quinta feira (27), a Polícia Militar da Bahia (PM-BA)... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h26 ) twitter

Foto: DCS - PMBANa tarde desta quinta feira (27), a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) realizou a solenidade de transmissão de cargo do novo comandante-geral da força policial. O coronel Antônio Carlos Silva Magalhães assumiu a posição que foi anteriormente do coronel Paulo Coutinho. “Agradeço à honrosa confiança depositada para comandar a única instituição presente em todos os rincões do estado. Daremos o melhor de nós para que tenhamos uma segurança pública cada vez mais eficaz”, destacou o coronel Magalhães. A solenidade teve a participação do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, do vice-governador, Geraldo Júnior, do secretário da segurança pública, Marcelo Werner, além de autoridades civis e militares. O coronel Magalhães tem 42 anos de carreira na PM-BA. É bacharel em Direito e Ciências Contábeis e se tornou o 65º comandante-geral da Polícia Militar. Também é mestre em Planejamento Territorial e possui cursos de Montanhas e Limites pelos Carabineiros do Chile, de Ações Táticas Especiais, de Instrutor de Abordagem e de Inteligência Policial.

