Operação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan Premiações
Taktá|Do R7 14/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h58 )

Foto: Reprodução/Redes SociaisOperação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan PremiaçõesA Justiça da Bahia revogou, nesta quarta-feira (13), a prisão preventiva de José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Nanan Premiações, de sua esposa, Gaby Rifas, do influenciador Ramhon Dias e de outros 24 investigados na Operação Falsas Promessas, que apura um suposto esquema de rifas fraudulentas promovidas pelas redes sociais.

