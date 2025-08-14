Operação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan Premiações
Foto: Reprodução/Redes SociaisOperação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan PremiaçõesA Justiça da Bahia revogou,...
Foto: Reprodução/Redes SociaisOperação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan PremiaçõesA Justiça da Bahia revogou, nesta quarta-feira (13), a prisão preventiva de José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Nanan Premiações, de sua esposa, Gaby Rifas, do influenciador Ramhon Dias e de outros 24 investigados na Operação Falsas Promessas, que apura um suposto esquema de rifas fraudulentas promovidas pelas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes SociaisOperação Falsas Promessas: Justiça revoga prisão de Nanan PremiaçõesA Justiça da Bahia revogou, nesta quarta-feira (13), a prisão preventiva de José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Nanan Premiações, de sua esposa, Gaby Rifas, do influenciador Ramhon Dias e de outros 24 investigados na Operação Falsas Promessas, que apura um suposto esquema de rifas fraudulentas promovidas pelas redes sociais.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: