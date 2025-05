Operação Muralha: Val Bandeira e mais oito criminosos têm mandado cumprido na Bahia Foto: Ascom-PCBAJosevaldo Bandeira, conhecido como “Val Bandeira”, apontado como um dos principais líderes de uma... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h05 ) twitter

Foto: Ascom-PCBAJosevaldo Bandeira, conhecido como “Val Bandeira”, apontado como um dos principais líderes de uma organização criminosa com atuação na Bahia e no Rio de Janeiro, foi um dos alvos de mandado de prisão preventiva cumprido nesta quarta-feira (14), durante a Operação Muralha. A ação foi deflagrada pelas forças de segurança pública em Salvador e contou com a participação de diversas instituições estaduais e federais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa operação impactante!

