Pais de crianças que participam de vídeos de Hytalo Santos serão investigados, diz MP
O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou investigações sobre os pais das crianças e adolescentes que aparecem em vídeos do influenciador Hytalo Santos. Os responsáveis poderão ser responsabilizados por eventual omissão na proteção dos filhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações.
