Pais de crianças que participam de vídeos de Hytalo Santos serão investigados, diz MP Foto: Redes Sociais O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou investigações sobre os pais das... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Redes Sociais

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou investigações sobre os pais das crianças e adolescentes que aparecem em vídeos do influenciador Hytalo Santos. Os responsáveis poderão ser responsabilizados por eventual omissão na proteção dos filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações.

Leia Mais em Taktá:

Bahia encara Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Lucas e Orelha trazem turnê “Virou Pagode” para a Bahia

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões