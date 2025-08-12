Logo R7.com
Pais de crianças que participam de vídeos de Hytalo Santos serão investigados, diz MP

Foto: Redes Sociais O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou investigações sobre os pais das...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Redes Sociais
O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) iniciou investigações sobre os pais das crianças e adolescentes que aparecem em vídeos do influenciador Hytalo Santos. Os responsáveis poderão ser responsabilizados por eventual omissão na proteção dos filhos.

