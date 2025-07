Prazo para aposentados e pensionistas aderirem a acordo de devolução do INSS vai até 21 de julho Foto: Joédson Alves / Agência BrasilINSSAposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)...

Taktá|Do R7 16/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share