Prédio desaba no bairro do Uruguai, em Salvador Foto: CodesalUm prédio de três andares desabou no bairro do Uruguai, em Salvador, na noite... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h56 )

Taktá

Foto: CodesalUm prédio de três andares desabou no bairro do Uruguai, em Salvador, na noite de segunda-feira (16). Os moradores conseguiram escapar instantes antes do desmoronamento, e ninguém ficou ferido. Um gato da família, que permaneceu no local, foi resgatado com vida entre os escombros. A estrutura abrigava dois apartamentos, ocupados por membros da mesma família, e três pontos comerciais: uma marcenaria, uma lanchonete e um ferro-velho, todos destruídos pelo desabamento. Os moradores deixaram o imóvel apenas minutos antes do prédio ruir. Durante a tarde, vizinhos relataram ter ouvido estalos na construção, mas a família permaneceu no local devido à falta de outra opção de moradia.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

