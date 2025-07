PRF flagra caminhão com 34 toneladas de excesso de peso na BR-242, em Barreiras Foto: Divulgação / PRF Um caminhão que transportava milho em grãos foi flagrado com diversas... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h18 ) twitter

Foto: Divulgação / PRF Um caminhão que transportava milho em grãos foi flagrado com diversas irregularidades no final da tarde de quarta-feira (9), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-242, em frente à Unidade Operacional da corporação, no município de Barreiras, no oeste da Bahia.

