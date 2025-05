PRF intensifica fiscalização e orienta motoristas após mudanças no tráfego da BR-324 e BR-116 Foto: Reprodução/ViaBahiaBR ViaBahia A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia chama a atenção dos motoristas... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h04 ) twitter

BR ViaBahia Taktá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia chama a atenção dos motoristas para as recentes mudanças no tráfego das rodovias BR-324 e BR-116, provocadas pela desativação das praças de pedágio anteriormente administradas pela concessionária ViaBahia.

Saiba mais sobre as novas orientações e medidas de segurança no trânsito consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

