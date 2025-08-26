Logo R7.com
Primeira edição do Enamed registra mais de 96 mil inscrições confirmadas

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da...

Taktá|Do R7

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) registrou 105.320 inscrições, das quais 96.635 foram confirmadas após o pagamento da taxa. Entre os confirmados, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina em 2025. Para esse grupo, a participação é obrigatória, com inscrição feita diretamente pelos coordenadores dos cursos de graduação.

