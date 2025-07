Professores da rede municipal mantêm greve em Salvador e aprovam nova manifestação Foto: Reprodução/Rede sociaisEm greve há dois meses, os trabalhadores da educação da rede municipal de... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Reprodução/Rede sociaisEm greve há dois meses, os trabalhadores da educação da rede municipal de Salvador decidiram manter a paralisação. A deliberação ocorreu em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (14), no Ginásio de Esportes dos Bancários. Durante o encontro, a categoria aprovou uma contraproposta que será encaminhada ao Executivo municipal ainda nesta segunda. A APLB-Sindicato, que representa os professores, informou que o documento será publicado após ser protocolado. Também foi aprovada uma manifestação na Estação da Lapa, marcada para esta terça-feira (15), às 10h. Uma nova assembleia será realizada na quarta-feira (16), em horário ainda a ser definido. A principal reivindicação dos docentes é o pagamento integral do piso nacional do magistério. A pauta também inclui a valorização da carreira, melhores condições de trabalho, gratificações e ajuda de custo para atuação em áreas específicas.

