Quer café? Esses aqui não! Anvisa proíbe três marcas de café após detecção de toxina e impurezas

Foto: ReproduçãoA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de três marcas de café após reprovação em análise do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (2).

Para saber mais sobre as marcas afetadas e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

