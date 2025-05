Racismo na Série B: Jogador do América-MG, Miguelito é solto e responderá em liberdade por injúria racial Reprodução/Polícia Civil do PRO meia Miguelito, do América-MG, foi liberado da prisão nesta segunda-feira (5)... Taktá|Do R7 05/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Reprodução/Polícia Civil do PRO meia Miguelito, do América-MG, foi liberado da prisão nesta segunda-feira (5) em Ponta Grossa e responderá em liberdade à acusação de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR. O episódio ocorreu durante a partida entre as equipes pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e foi testemunhado pelo volante Jacy, do time paranaense.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso polêmico.

Leia Mais em Taktá:

Criminosos furtam R$ 100 mil de lotérica em Barra do Choça

É o fantástico Erick Pulga! Jogador tricolor é o segundo melhor driblador do mundo em 2025; confira o ranking

Motorista perde controle e ônibus bate em outdoor na Avenida Suburbana