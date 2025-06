Radija Pereira revela gravidez dias após noivo ser preso por atropelar e matar motociclista Foto: Reprodução/Redes sociaisRadija Pereira revela gravidez dias após noivo ser preso por atropelar motociclistaA influenciadora... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisRadija Pereira revela gravidez dias após noivo ser preso por atropelar motociclistaA influenciadora digital Radija Pereira voltou às redes sociais nesta segunda-feira (2), cerca de uma semana após a prisão do noivo, Enzo Santana, acusado de atropelar e matar um motociclista em Salvador. No retorno ao Instagram, onde tem mais de 2 milhões de seguidores, Radija confirmou que está grávida do segundo filho do casal.

