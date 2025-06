Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do IR 2025 nesta segunda (23) Foto: Reprdução / Agência BrasilA Receita Federal libera, a partir das 10h desta segunda-feira (23),... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receita federal Taktá

Foto: Reprdução / Agência BrasilA Receita Federal libera, a partir das 10h desta segunda-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. O procedimento pode ser feito pelo site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Neste lote, o Fisco pagará R$ 11 bilhões a cerca de 6,5 milhões de contribuintes, incluindo restituições residuais de anos anteriores. Do total, aproximadamente R$ 1,7 bilhão será destinado a contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves e professores.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes e o calendário de restituições! saiba mais

Leia Mais em Taktá:

Dois jovens morrem após colisão entre moto e carro no sul da Bahia

Homem é preso após lançar bomba junina contra carro no interior da Bahia

Avião da Azul atola na pista de Fernando de Noronha