Renato Gaúcho inicia nova era no Fluminense com promessa de time ofensivo e convocação à torcida
Taktá|Do R7
04/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h46 )

Foto: Divulgação / Fluminense F.C. Após mais de uma década afastado das Laranjeiras, Renato Gaúcho está oficialmente de volta ao comando técnico do Fluminense. Nesta sexta-feira (4), o treinador de 62 anos conduziu sua primeira atividade à frente do elenco tricolor, um dia depois de assinar contrato para substituir Mano Menezes, demitido após a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova fase do Fluminense, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

