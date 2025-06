Renato Paiva é demitido do Botafogo após eliminação no Mundial de Clubes Foto: Divulgação/Felipe OliveiraO Botafogo anunciou, na madrugada desta segunda-feira (30), a demissão do técnico Renato... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Felipe OliveiraO Botafogo anunciou, na madrugada desta segunda-feira (30), a demissão do técnico Renato Paiva. A saída foi oficializada por meio de publicação nas redes sociais do clube. Segundo o comunicado, a decisão foi comunicada ao treinador na noite de domingo (29).

