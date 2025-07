Rumo à elite: Vitória encara Atlético-MG no Barradão pelo Brasileiro Feminino Foto: Karla Porto | EC VitóriaO time feminino do Vitória entra em campo neste sábado... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h57 ) twitter

Foto: Karla Porto | EC VitóriaO time feminino do Vitória entra em campo neste sábado (6), às 15h (horário de Brasília), no Barradão, para disputar uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe enfrenta o Atlético-MG com portões abertos ao público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Na partida de ida, disputada na Arena MRV, as mineiras venceram por 1 a 0, e o Rubro-Negro precisa reverter o placar para avançar. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Em caso de triunfo por dois ou mais gols de vantagem, o Vitória garante o acesso direto à Série A1. O confronto é decisivo e marca uma das partidas mais importantes da temporada para o futebol feminino do clube. A diretoria espera casa cheia no Barradão para apoiar as atletas na busca pela classificação.

