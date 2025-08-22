Salvador está entre os 5 municípios com maior incidência de HIV/Aids na Bahia
Salvador está entre os cinco municípios com maior incidência de HIV e Aids na Bahia, ao lado de Rodelas, Paulo Afonso, Itacaré e Itabela. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), apontam que entre janeiro de 2023 e 2 de agosto de 2025 foram confirmados 11.187 casos no estado, é possível ver uma curva de crescimento nos casos desde 2022.
