Salvador está entre os 5 municípios com maior incidência de HIV/Aids na Bahia

FOTOS: Reprodução / Bruno Zanardo/SecomUso da PrEP contra HIV mais que dobra no Brasil e cresce 82% na BahiaPor Gabriela Encinas Salvador está entre os cinco municípios com maior incidência de HIV e Aids na Bahia, ao lado de Rodelas, Paulo Afonso, Itacaré e Itabela. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), apontam que entre janeiro de 2023 e 2 de agosto de 2025 foram confirmados 11.187 casos no estado, é possível ver uma curva de crescimento nos casos desde 2022.

