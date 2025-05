Salvador Fest retorna repaginado; veja quando será a edição 2025 Foto: DivulgaçãoApós uma pausa para reformulação, o Salvador Fest está de volta. A edição de... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h07 ) twitter

Foto: DivulgaçãoApós uma pausa para reformulação, o Salvador Fest está de volta. A edição de 2025 foi confirmada para o dia 14 de setembro. Nos próximos dias, a produção vai divulgar o local e as atrações do evento.

