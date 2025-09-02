Salvador recebe 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori DivulgaçãoSalvador sedia, de 5 a 7 de setembro, a 17ª edição do Festival da Cultura... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 21h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

DivulgaçãoSalvador sedia, de 5 a 7 de setembro, a 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori, no Parque de Exposições Agropecuárias, com expectativa de atrair mais de 80 mil visitantes. O evento celebra a tradição, arte, música e gastronomia do Japão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atrações deste incrível festival!

Leia Mais em Taktá:

Muniz anuncia votação de 86 projetos na CMS no dia 10

Líder quilombola denuncia perseguição e cobra posicionamento da vereadora Eliete

MPBA desmantela organização criminosa por tráfico de drogas