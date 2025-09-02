Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Salvador recebe 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori

DivulgaçãoSalvador sedia, de 5 a 7 de setembro, a 17ª edição do Festival da Cultura...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

DivulgaçãoSalvador sedia, de 5 a 7 de setembro, a 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori, no Parque de Exposições Agropecuárias, com expectativa de atrair mais de 80 mil visitantes. O evento celebra a tradição, arte, música e gastronomia do Japão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atrações deste incrível festival!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.