Salvador sedia 7ª edição do Festival de Acarajé com distribuição gratuita de 10 mil unidades Foto: Jefferson Dias/Salvador Capital AfroA capital baiana recebe neste domingo (10), das 14h às 18h,... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h58 ) twitter

Foto: Jefferson Dias/Salvador Capital AfroA capital baiana recebe neste domingo (10), das 14h às 18h, a 7ª edição do Festival de Acarajé, com distribuição gratuita de mais de 10 mil unidades do tradicional quitute baiano. O evento será realizado no Memorial das Baianas de Acarajé, localizado na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador.

