Salvador tem novo espaço para cerimônias de casamento ao pôr do sol Foto: DivulgaçãoO sonho de muitos casais em oficializar a união com a beleza do fim... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 06h57

Taktá

Foto: DivulgaçãoO sonho de muitos casais em oficializar a união com a beleza do fim de tarde em Salvador encontra no Doca1, um cenário cada vez mais procurado. Dados recentes do setor de eventos indicam uma crescente preferência por cerimônias que coincidem com o fim de tarde e o pôr do sol, o que pode ser contemplado com a utilização dos ambientes Rosa dos Ventos e Salão Principal (auditório) do espaço localizado no bairro do Comércio e que possui vista para a Baía de Todos os Santos.

