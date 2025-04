São João em Irecê: Prefeitura anuncia festa Foto: Divulgação/ IrecêSão João IrecêO município de Irecê, no norte da Bahia, entra de vez... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h26 ) twitter

São João Irecê

Foto: Divulgação/ IrecêSão João IrecêO município de Irecê, no norte da Bahia, entra de vez no calendário dos grandes eventos juninos do Brasil e confirma a programação para o São João 2025. A festa acontece em duas etapas: entre os dias 18 e 23 de junho e nos dias 27 e 28, reunindo artistas não só do forró mas de muitos gêneros para que todos possam curtir essa festa típica do Nordeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande festa!

