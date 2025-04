Seleção Brasileira Feminina enfrentará o Japão na próxima data Fifa em São Paulo Foto: Rafael Ribeiro/CBFNesta quarta-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas de dois... Taktá|Do R7 23/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Rafael Ribeiro/CBFNesta quarta-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas de dois compromissos da Seleção Brasileira Feminina. A equipe se prepara para dois desafios de alto nível na próxima Data FIFA, enfrentando a equipe do Japão em amistosos realizados em solo nacional. Sob o comando do técnico Arthur Elias, o Brasil terá pela frente uma das potências do futebol feminino mundial.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre esses importantes confrontos!

Leia Mais em Taktá:

Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, viaja a Roma para o funeral do papa Francisco

Queda dólar: Trump recua em ataques e alivia tensão com o Fed, que impacta moeda americana

Quem é Alessandro Stefanutto, presidente do INSS alvo de operação que apura desvio de R$ 6 bilhões