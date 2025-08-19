Semob cria nova linha para ligar estações do metrô fechadas em Salvador Foto: Divulgação.Uma linha de ônibus entrou em operação na tarde desta terça-feira (19) para atender... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h38 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação.Uma linha de ônibus entrou em operação na tarde desta terça-feira (19) para atender passageiros afetados pelo fechamento das estações Acesso Norte, Brotas e Lapa, na linha 1 do metrô de Salvador. A medida foi adotada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) após a operadora do sistema metroviário confirmar a interrupção a partir das 13h30, devido à manutenção de trens.

