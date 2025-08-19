Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Semob cria nova linha para ligar estações do metrô fechadas em Salvador

Foto: Divulgação.Uma linha de ônibus entrou em operação na tarde desta terça-feira (19) para atender...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação.Uma linha de ônibus entrou em operação na tarde desta terça-feira (19) para atender passageiros afetados pelo fechamento das estações Acesso Norte, Brotas e Lapa, na linha 1 do metrô de Salvador. A medida foi adotada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) após a operadora do sistema metroviário confirmar a interrupção a partir das 13h30, devido à manutenção de trens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.