Servidores do Judiciário da Bahia encerram greve após acordo com TJ-BA Foto: Divulgação / TJ-BATJBAChegou ao fim na terça-feira (16) a greve dos servidores do Judiciário... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TJBA Taktá

Foto: Divulgação / TJ-BATJBAChegou ao fim na terça-feira (16) a greve dos servidores do Judiciário da Bahia, iniciada em 6 de maio. A decisão pelo encerramento foi tomada em assembleia híbrida convocada pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj), após a assinatura de um acordo entre o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e entidades representativas da categoria.

Para mais detalhes sobre o acordo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fila para embarque no ferry-boat chega a três horas no terminal de São Joaquim

Prefeitura de Salvador recorre à Justiça para manter vagões exclusivos para mulheres no metrô

Vídeo: Socorrista do Samu aquece paciente com as próprias meias