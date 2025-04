Shopping da Bahia amplia infraestrutura para veículos híbridos e elétricos com posto de recarga DivulgaçãoO Shopping da Bahia, em Salvador, inaugurou um ponto de abastecimento para veículos elétricos e... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 19h45 ) twitter

DivulgaçãoO Shopping da Bahia, em Salvador, inaugurou um ponto de abastecimento para veículos elétricos e híbridos no estacionamento D3, com capacidade para atender até dez veículos simultaneamente. O serviço funciona durante o horário de operação do shopping, e o carregamento é ativado por meio de um aplicativo. ​ Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia, destacou que a iniciativa visa oferecer comodidade aos clientes e reforçar o compromisso com a sustentabilidade, atendendo ao crescente número de veículos eletrificados na cidade.

