Simm abre 196 vagas de emprego em Salvador nesta terça-feira (19)
Foto: Reprodução / Ag Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 196 vagas abertas para esta terça-feira (19) em Salvador. As oportunidades abrangem diferentes áreas, com destaque para enfermagem, atendimento, logística, gastronomia e telemarketing. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as vagas disponíveis e como participar da seleção!
