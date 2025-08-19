Logo R7.com
Simm abre 196 vagas de emprego em Salvador nesta terça-feira (19)

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução / Ag Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 196 vagas abertas para esta terça-feira (19) em Salvador. As oportunidades abrangem diferentes áreas, com destaque para enfermagem, atendimento, logística, gastronomia e telemarketing. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil.

