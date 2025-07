Super-Homem voa! Bahia triunfa contra o Atlético Mineiro e entra no G4 do Brasileirão Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia derrotou o Atlético Mineiro no apagar das luzes da Arena... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 23h57 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia derrotou o Atlético Mineiro no apagar das luzes da Arena Fonte Nova, neste sábado (12). O Esquadrão vai a 24 pontos e entra no G4 do Campeonato Brasileiro com gols de Luciano Juba e Michel Araújo. O Galo ameaçou ao empatar o jogo com um gol olímpico de Hulk, mas não impediu o Tricolor de encerrar a sequência de oito jogos sem perder dos mineiros.

