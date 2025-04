Surto! Casos de covid-19 disparam em cidade brasileira que volta a exigir uso de máscara; saiba onde é Foto: Tony Winston/Agência Brasíliateste covidA prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, decretou o... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 03h39 (Atualizado em 29/04/2025 - 03h39 ) twitter

Foto: Tony Winston/Agência Brasíliateste covidA prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, decretou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, como repartições públicas, escolas, igrejas, comércios e transportes coletivos. A medida, anunciada na última sexta-feira (25), foi motivada pelo aumento expressivo de casos de covid-19 no município, localizado a 852 km de Manaus, na região conhecida como Cabeça do Cachorro.

