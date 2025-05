Suspeito de feminicídio é preso após matar ex-companheira no sul da Bahia Foto: Divulgação/PMBApmbaUm homem foi preso nesta quinta-feira (22) suspeito de matar a ex-companheira, Maria Clara... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h56 ) twitter

Foto: Divulgação/PMBApmbaUm homem foi preso nesta quinta-feira (22) suspeito de matar a ex-companheira, Maria Clara Ferreira Silva Santos, de 18 anos, no município de Aurelino Leal, no sul da Bahia. O crime ocorreu no bairro Bela Vista, onde a vítima foi encontrada morta dentro de casa.

Saiba mais sobre este caso trágico e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

