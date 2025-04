Tarifas de Trump atingem exportação brasileira; aço será taxado duas vezes? Foto: Divulgação/Donald TrumpFoto oficial Donald Trump 2 posseO governo brasileiro acompanha com preocupação o anúncio... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h07 ) twitter

Foto: Divulgação/Donald TrumpFoto oficial Donald Trump 2 posseO governo brasileiro acompanha com preocupação o anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, previsto para esta quarta-feira (2). O temor é que as medidas afetem significativamente as exportações do Brasil, especialmente nos setores de aço, alumínio e autopeças, ampliando barreiras comerciais e elevando custos para indústrias nacionais. Entre os principais produtos brasileiros vendidos aos EUA estão semiacabados de aço, blocos e placas de ferro, petróleo bruto e aeronaves. Com o Brasil está entre os três maiores fornecedores de aço para os americanos, a imposição de novas taxas pode gerar um efeito cascata, reduzindo a competitividade e impactando a balança comercial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes sobre as novas tarifas e seus possíveis impactos.

