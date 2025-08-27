Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tesouro Direto bate recorde de vendas em julho com R$ 7,26 bilhões

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram...

Taktá

Taktá|Do R7

dinheiro Taktá

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram R$ 7,26 bilhões em julho, o maior valor já registrado para o mês. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo Tesouro Nacional.

Para mais detalhes sobre esse recorde histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.