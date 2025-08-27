Tesouro Direto bate recorde de vendas em julho com R$ 7,26 bilhões
Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram...
Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram R$ 7,26 bilhões em julho, o maior valor já registrado para o mês. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo Tesouro Nacional.
Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram R$ 7,26 bilhões em julho, o maior valor já registrado para o mês. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo Tesouro Nacional.
Para mais detalhes sobre esse recorde histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre esse recorde histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: