Tesouro Direto bate recorde de vendas em julho com R$ 7,26 bilhões Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram... Taktá|Do R7 27/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 04h37 ) twitter

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos a pessoas físicas pelo Tesouro Direto somaram R$ 7,26 bilhões em julho, o maior valor já registrado para o mês. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo Tesouro Nacional.

