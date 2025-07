Tiroteio interrompe festa em Sussuarana; saiba mais Foto: Tony Silva/Ascom PCBAoperação pcbaUma festa terminou após tiroteio ser iniciado na noite do último... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

operação pcba Taktá

Uma festa terminou após tiroteio ser iniciado na noite do último domingo (27), no bairro de Sussuarana, em Salvador. Pelo menos dois homens foram baleados após um ataque a tiros na localidade conhecida como Nova Sussuarana. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde das duas vítimas não foram divulgadas.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Troca de tiros com a PM deixa dois mortos em Castelo Branco

Polícia Militar desarticula ponto de desmanche ilegal em Salvador

CBF altera horário de Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão