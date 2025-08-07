Tiroteios deixam 101 mortos e 30 feridos em Salvador e RMS em julho
Foto: Agência BrasilSalvador e a Região Metropolitana registraram 133 tiroteios em julho, segundo o Instituto...
Foto: Agência BrasilSalvador e a Região Metropolitana registraram 133 tiroteios em julho, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Os episódios deixaram 101 pessoas mortas e 30 feridas. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve redução de 14% no número de tiroteios, mas aumento de 13% no total de baleados. A capital baiana concentrou a maioria dos registros: 93 tiroteios, 67 mortos e 26 feridos. Também tiveram destaque Camaçari (11 tiroteios e 9 mortos), Dias D’Ávila (9 tiroteios e 8 mortos) e Lauro de Freitas (8 tiroteios, 7 mortos e 1 ferido).
Foto: Agência BrasilSalvador e a Região Metropolitana registraram 133 tiroteios em julho, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Os episódios deixaram 101 pessoas mortas e 30 feridas. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve redução de 14% no número de tiroteios, mas aumento de 13% no total de baleados. A capital baiana concentrou a maioria dos registros: 93 tiroteios, 67 mortos e 26 feridos. Também tiveram destaque Camaçari (11 tiroteios e 9 mortos), Dias D’Ávila (9 tiroteios e 8 mortos) e Lauro de Freitas (8 tiroteios, 7 mortos e 1 ferido).
Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: