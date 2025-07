Trump sobretaxa produtos brasileiros e trava mil toneladas de peixe em portos com isso Foto: Gabriela Encinas / Tak Tátempo bom e bonito no comercio salvador por do solA... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h58 ) twitter

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar 50% de taxa sobre produtos brasileiros já causa impacto imediato no setor pesqueiro. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), 58 contêineres com cerca de mil toneladas de peixe deixaram de ser embarcados nesta última quinta-feira (10), em portos como Salvador (BA), Pecém (CE) e Suape (PE).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender todos os detalhes dessa situação crítica para o setor pesqueiro.

