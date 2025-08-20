Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

UFRB abre concurso público com vagas para professor

Foto: Luis Fortes/MEC.A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu concurso público para 72...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Luis Fortes/MEC.A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu concurso público para 72 vagas de professor. As inscrições estarão abertas de 1º a 16 de setembro, com taxa de R$ 280.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o concurso!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.