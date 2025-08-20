UFRB abre concurso público com vagas para professor Foto: Luis Fortes/MEC.A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu concurso público para 72... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Luis Fortes/MEC.A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu concurso público para 72 vagas de professor. As inscrições estarão abertas de 1º a 16 de setembro, com taxa de R$ 280.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o concurso!

Leia Mais em Taktá:

Morre ‘Big’, liderança do Filhos de Gandhy e do movimento negro em Salvador

Jerônimo retira proposta que altera salários de servidores

Metrô terá operação especial para semifinal entre Bahia e Ceará na Fonte Nova