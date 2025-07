União Brasil e PP aceleram criação da federação União Progressista Foto: Divulgação/União BrasilUnião BrasilA federação entre União Brasil e Progressistas (PP) dá um passo decisivo... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

União Brasil Taktá

Foto: Divulgação/União BrasilUnião BrasilA federação entre União Brasil e Progressistas (PP) dá um passo decisivo e ganha data para sair do papel, dia 19 de agosto. Neste dia, as duas legendas realizarão convenções partidárias para aprovar o estatuto da aliança batizada de União Progressista (UP).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova aliança política!

Leia Mais em Taktá:

Presidente da CBF é alvo de operação da PF que investiga compra de votos nas eleições

Farmácias são autuadas por vender medicamentos vencidos na Bahia

BOPE neutraliza explosivo e PM impede fuga de suspeito