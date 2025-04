Vai emendar? Saiba se o dia 22 de abril é considerado feriado nacional Foto: Reprodução/Obra de Oscar Pereira da SilvaO dia 22 de abril marca a chegada da... Taktá|Do R7 21/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 21/04/2025 - 23h25 ) twitter

Foto: Reprodução/Obra de Oscar Pereira da SilvaO dia 22 de abril marca a chegada da expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral ao território que viria a se tornar o Brasil, no ano de 1500. Conhecida como o Dia do Descobrimento do Brasil, a data é considerada um marco histórico, embora não figure entre os feriados nacionais oficiais.

