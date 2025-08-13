VÍDEO: Bispo aparece de peruca e calcinha em “investigação pessoal”
Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa, líder religioso em Goiânia (GO), usando peruca loira e roupa feminina, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (11). As imagens, gravadas próximo a um bar da capital, foram divulgadas pelo perfil Goiânia Mil Graus, no Instagram.
