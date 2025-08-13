Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

VÍDEO: Bispo aparece de peruca e calcinha em “investigação pessoal”

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa, líder religioso em Goiânia (GO),...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa, líder religioso em Goiânia (GO), usando peruca loira e roupa feminina, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (11). As imagens, gravadas próximo a um bar da capital, foram divulgadas pelo perfil Goiânia Mil Graus, no Instagram.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.