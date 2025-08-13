VÍDEO: Bispo aparece de peruca e calcinha em “investigação pessoal” Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa, líder religioso em Goiânia (GO),... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa, líder religioso em Goiânia (GO), usando peruca loira e roupa feminina, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (11). As imagens, gravadas próximo a um bar da capital, foram divulgadas pelo perfil Goiânia Mil Graus, no Instagram.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Quantos deputados a Bahia tem? Confira a lista

MPBA denúncia ex-servidores por esquema de corrupção no Inema

Assembleia celebra trajetória feminina e reinaugura Galeria das Deputadas