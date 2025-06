Vídeo: Filomena Bagaceira fala com exclusividade sobre a agenda de shows no São João TakTáDurante entrevista exclusiva ao Portal TakTá, realizada no Parque de Exposições neste sábado (21), os... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

TakTáDurante entrevista exclusiva ao Portal TakTá, realizada no Parque de Exposições neste sábado (21), os vocalistas da banda Filomena Bagaceira, Sara Reis e Mammá, falaram sobre o momento vivido pela banda durante o São João 2025. “A bagaceira, como a gente costuma falar, é a mistura de tudo que é bom, né? A gente pega o repertório do que o mamazinho gosta, do que eu gosto, do que as pessoas gostam, do que tá rolando no momento, e a gente faz essa mistura boa”, explicou Sara, que vive seu segundo São João à frente dos vocais da banda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo sobre a agenda de shows da Filomena Bagaceira!

Leia Mais em Taktá:

Vídeo: Em entrevista ao TakTá, Major Albert detalha atuação da Polícia Militar no São João

Criança cai de roda-gigante durante festa de São João em Ipirá

Acidente com ônibus da Cidade Sol deixa três mortos na BA-120, em Ibirataia