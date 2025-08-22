VÍDEO: Incêndio em poste assusta moradores de Cajazeiras
Foto: Leitor Taktá.O início da manhã desta sexta-feira (22) foi de susto para moradores de...
Foto: Leitor Taktá.O início da manhã desta sexta-feira (22) foi de susto para moradores de Cajazeiras, em Salvador. Uma explosão em um poste na rua Monsenhor Osmar Valeriano, na Fazenda Grande 1, provocou fogo na rede elétrica e deixou a via sem energia.
Foto: Leitor Taktá.O início da manhã desta sexta-feira (22) foi de susto para moradores de Cajazeiras, em Salvador. Uma explosão em um poste na rua Monsenhor Osmar Valeriano, na Fazenda Grande 1, provocou fogo na rede elétrica e deixou a via sem energia.
Para mais detalhes sobre este incidente e as reações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este incidente e as reações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: