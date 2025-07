VÍDEO: Réu por feminicídio ameaça promotoria e família da vítima em julgamento Foto: Reprodução/Redes sociais.Durante uma sessão de júri popular realizada na sexta-feira (25), no Recife, o... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociais.Durante uma sessão de júri popular realizada na sexta-feira (25), no Recife, o réu Jorge Bezerra da Silva foi retirado do tribunal após ameaçar o promotor do caso e a irmã da vítima. Ele foi condenado a 29 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Priscilla Monnick Laurindo da Silva, sua ex-companheira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Roberta Miranda chuta homem que invadiu palco

Crianças ficam feridas em queda de moto no interior da Bahia

Projeto propõe vacinação em casa para pessoas com deficiência motora